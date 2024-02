De vină-i Kant…

Daniel Săuca

Am trăit să citesc, trăsnit-amuzat, și așa ceva: „Filosoful german din Königsberg, capitala Prusiei Orientale, ar fi responsabil pentru haosul internațional, potrivit șefului regiunii Kaliningrad, care este acum o enclavă rusă, transmite Le Figaro” (g4media.ro). Guvernatorul Kaliningradului ar fi afirmat, nici mai mult, nici mai puțin, că „Immanuel Kant, care s-a născut aici în urmă cu aproape 300 de ani, are o legătură aproape directă cu haosul global […] cu care ne confruntăm astăzi. Mai mult, el are o legătură directă cu conflictul militar din Ucraina”. Justificarea numitului Anton Alihanov ? „Fiind «unul dintre părinții fondatori ai Occidentului modern», Immanuel Kant «a pus bazele filozofiei clasice germane», marcată de «impietate și absența valorilor superioare»”. Și, incredibil, Immanuel Kant ar fi „părintele a aproape totul. El este părintele libertății, al ideii de stat de drept, al liberalismului, al raționalismului și chiar al ideii de Uniune Europeană. Unii spun chiar că ideea Organizației Națiunilor Unite a venit de la el” (g4media.ro). Chiar nu știam că I. Kant ar fi „părintele a aproape totul”, tătucul neamț, ideologic, al libertății, al ideii de stat de drept, al liberalismului, al ONU și UE… E musai să-mi verific, revizuiesc lecturile din/despre Immanuel Kant, de la a cărui naștere se împlinesc nu peste mult timp 300 de ani și de la a cărui moarte s-au împlinit zilele trecute 220 de ani. Lăsând gluma la o parte, e adevărat că filosoful menționat a avut o contribuție majoră în domeniile enunțate, dar nici chiar așa (discuția a vastă, nu e loc aici). Marea mea problemă e alta: oare crede cineva asemenea bazaconii? Dacă există asemenea creduli, oare în ce lume trăiesc? Oricum, e incredibil cum un filosof, un gânditor al păcii poate fi indicat „țap ispășitor” pentru… războiul din Ucraina. Mare e grădina ta, Doamne!…