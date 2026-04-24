Bombe peste universităţi

Cătălin Avramescu

Gardienii Revoluţiei din Iran au emis multe comunicate bizare în ultima vreme. Însă nimic nu egalează perla pe care au pus-o pe piaţă zilele trecute. „Sfătuim toţi angajaţii, profesorii şi studenţii universităţilor americane din regiune, precum şi locuitorii din zonele înconjurătoare, să rămână cel puţin la un kilometru distanţă de universităţile menţionate, pentru a-şi proteja viaţa”.

Ideea este că Iranul are de gând să bombardeze… universităţile americane din Orientul Mijlociu. Din acelaşi comunicat, rezultă că vrea să bombardeze şi universităţile din Israel – oricum ei lansează în neştire tot ce pot spre Israel, aşa că nu suntem surprinşi. Dar universităţile americane din Orientul Mijlociu şi Asia? Ce i-a apucat?

Aparent, acesta este un răspuns la bombardarea unor ţinte din campusul Politehnicii din Teheran. Da, dar acelea erau laboratoare unde se făceau cercetări legate de programele de înarmare ale Iranului. Cu alte cuvinte, erau ţinte militare. „Universităţile americane” despre care e vorba în comunicatul Gardienilor Revoluţiei sunt universităţi civile. Unele nu sunt decât filiale locale ale unor universităţi din Statele Unite. Altele sunt locale-locale.

Am fost curios să văd ce i-a supărat pe clericii şiiţi. Sunt pe pagina Universităţii Americane din Cairo, poate cea mai cunoscută dintre „universităţile americane” luate în vizor. În clasamentul Times Higher Education (2026) apare în intervalul 601-800, adică foarte onorabil, în orice caz mai sus decât Universitatea din Bucureşti (1001-1200). Facultăţile sale nu au nimic de-a face cu programele militare: egiptologie, economie, istorie, limba engleză, limba arabă, marketing, filozofie ş.a.m.d.

Cealaltă universitate americană importantă din regiune este Universitatea Americană din Beirut. Este şi cea mai veche, fiind întemeiată în 1866. Nici aceasta nu este cunoscută pentru contracte cu armata, oricare ar fi ea. Are facultăţi normale, de la agricultură la medicină. Plus că ar fi absurd ca Iranul să arunce bombe în Beirut, cot la cot cu Israelul… Dar mai ştii? Nu i-am suspectat niciodată pe Gardienii Revoluţiei că i-ar da inteligenţa afară din casă.

În rest, statele din Golf au diverse universităţi mai mult sau mai puţin americane. În Qatar, spre exemplu, sunt campusuri ale mai multor universităţi americane precum Carnegie Mellon. Au facultăţi civile precum Jurnalism sau Business. Evident, nici acestea nu sunt ţinte militare legitime.

Atunci de ce Gardienii Revoluţiei vor să le trimită câteva rachete în cap? În parte, pentru că asta ar însemna extinderea campaniei de teroare împotriva civililor pe care Iranul o orchestrează de decenii întregi, cu mult înainte de actualul război. Recent, Iranul a declarat că va trimite rachete şi drone peste staţiunile turistice din Europa. A şi tras numeroase drone, majoritatea doborâte, spre Cipru.

Însă, cel mai important motiv pentru care Iranul a pus ochii pe universităţile americane este că acestea sunt un vector de modernizare în Orientul Mijlociu şi în lumea islamică. Să înveţi istorie sau biologie este, în optica fanaticilor de la Teheran, un păcat care merită o dronă pe spinare.

Regimul din Iran nu este singurul care s-a pus cu ciomagul pe universităţi. Turcia lui Erdogan a dat afară mii de cadre didactice din motive politice. Din Ungaria lui Victor Orban, Universitatea Central-Europeană şi Collegium Budapest au fost silite să îşi facă bagajele şi să plece. În Serbia, regimul aplică tot felul de forme de presiune asupra studenţilor şi profesorilor pentru a îi descuraja să mai facă agitaţie politică. În Mexic, administraţia de Stânga persecută profesorii care sunt consideraţi „neoconservatori”. În Rusia sunt luaţi cu duba cei care nu sunt suficient de „patrioţi”.

În România nu mai este mare lucru de făcut pentru că universităţile sunt oricum la pământ. Acum câteva săptămâni a fost numit, în sfârşit, un ministru al Educaţiei. Aţi auzit ceva de atunci? Ştiţi măcar cum se numeşte?

Am fost curios şi eu cine este, aşa că m-am dus pe website-ul ministerului. Se pare că îl cheamă Mihai Dimian. Nu are poză, nu are descriere. Nici nu ar avea de ce. S-a făcut remarcat prin… nimic. La capitolul Agenda Publică este spaţiu gol.

Să ne înţelegem. Sigur că este grav să îţi arunce cineva bombe în cap când eşti în sala de curs la universitate. Însă ce fac unele guverne nu este mai puţin distructiv pe termen lung. Iată cazul României. Suntem în situaţia în care, cu unele excepţii, avem facultăţi doar pe hârtie. Clasate sub nivelul unor universităţi din Africa, fără fonduri pentru cercetare reală, conduse de politruci, cu studenţi care îşi văd profesorii doar la unele dintre numeroasele restanţe pe care le au.

Asaltul asupra universităţilor este unul global. De la Teheran la Bucureşti, de la Ankara la Moscova: tot felul de regimuri care promovează analfabetismul funcţional se întrec să pună talpa pe gâtul universităţilor. Care este planul? Să le desfiinţeze sau să le transforme în simple şcoli de meserii. Eventual, în trompete ale regimului. Asta e muzica ce le place.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro