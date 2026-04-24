Senatorul Liviu Fodoca, despre descinderile DNA din Sălaj: „Cine greșește, să plătească”

Situația de la Consiliul Județean Sălaj a devenit zilele acestea un subiect amplu în spațiul public, iar reacții la nivel înalt nu au întârziat să apară, după ce liberalul Dinu Iancu Sălăjean a fost dus la audieri la Direcția Națională Anticorupție.

În acest context, liderul s-a autosuspendat atât din funcția publică, cât și din cea politică, iar în prezent se discută despre pașii ce urmează și despre necesitatea unor eventuale alegeri.

Senatorul sălăjean Liviu Fodoca a subliniat pentru Magazin Sălăjean responsabilitatea, fără a se pronunța în ceea ce privește vinovăția în lipsa unor informații complete:



„Părerea mea personală este că cine greșește, să plătească. Nu pot să mă pronunț, pentru că nu cunosc exact problema de fond și acuzațiile. Dar, dacă instituția de anchetă îi va găsi vinovați pe cei suspecți, e clar ca politica românească are nevoie de reset maxim, iar pe funcțiile publice să stea oameni cu demnitate și integritate. România dacă ar avea o justiție adevărată, atunci aceste probleme de corupție, delapidare, care au dăinuit de atâția , se vor îndrepta cumva de la sine”.

De asemenea, accentul este pus pe rolul justiției în astfel de cazuri și pe respectarea strictă a cadrului legal în materie electorală, inclusiv în ceea ce privește eventualele alegeri pentru conducerea Consiliului Județean Sălaj:

„Mai departe, nu cunosc exact pașii, din moment ce domnul Dinu Iancu Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de președinte de CJ și cea din PNL, care ar trebui urmați pentru a se face alegeri anticipate la președinția CJ Salaj. Important e să fie respectați termenii legali, pentru că aici avem o problemă, exact cum am spus mai sus, în a respecta legea”.