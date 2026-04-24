Unde mergem?

Vineri 24.4.2026

• Film – Arco, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Toate stelele, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – Viitorul Arad, stadionul Municipal din Zalău – ora 17

• Film – Iepurele-Găină și secretul marmotei, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Drama, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Michael, Cinematograful Scala – ora 19.15

Sâmbătă 25.4.2026

• Concurs de vinuri: „Dealurile Viticole ale Transilvaniei”, Camăr – ora 10

• Festivalul Internaţional „Primăvara Poeziei”: Concurs Județean de recitare în limba română, sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 9.30

• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Miss Moxy, Cinematograful Scala – ora 17

• Volei: SCM Zalău – CSM Arcada Galaţi, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Mumia de la Lee Cronin, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Proiectul Hail Mary, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Concert: Neurasty + Abscendent, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 26.4.2026

• Handbal juniori 1: Dinamyc Zalău – Steaua București , Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 12

• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Heidi: legenda râsului din Alpi, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Michael, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Ajutor!, Cinematograful Scala – ora 19.15