Adrian Crișan, noul „președinte” temporar al Consiliului Județean Sălaj

Cu 20 de voturi „pentru” și șapte „împotrivă”, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan, a fost desemnat să preia temporar atribuțiile de președinte al administrației județene. Decizia a fost luată în urmă cu câteva minute, în cadrul unei ședințe de Consiliu Județean. Măsura vine după ce președintele Dinu Iancu Sălăjanu a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA. Adrian Crișan a declarat în finalul ședinței că are toată deschiderea în colaborarea cu toți consilierii județeni pentru luarea împreună a deciziilor pentru rezolvarea problemelor urgente ale județului. Una dintre aceste probleme este cea privind aprobarea bugetului.

Share Whatsapp Email