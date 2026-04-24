Adrian Crișan, noul „președinte” temporar al Consiliului Județean Sălaj

Cu 20 de voturi „pentru” și șapte „împotrivă”, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan, a fost desemnat să preia temporar atribuțiile de președinte al administrației județene. Decizia a fost luată în urmă cu câteva minute, în cadrul unei ședințe de Consiliu Județean. Măsura vine după ce președintele Dinu Iancu Sălăjanu a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA. Adrian Crișan a declarat în finalul ședinței că are toată deschiderea în colaborarea cu toți consilierii județeni pentru luarea împreună a deciziilor pentru rezolvarea problemelor urgente ale județului. Una dintre aceste probleme este cea privind aprobarea bugetului.
Alt liberal ?!
Posibil să fie corect !
Problema pare a fi acolo,dupa ultimele stiri, nu aprobarea, ci cheltuirea” oportuna s legala”a bugetului.
Domnul acesta termina o facultate economica la Spiru’, apoi nu sta mai mult de 2-3 ani intr-o functie, ba mai mult in mediul privat ( la Olecom Crasna) ii se inchide contractul de munca in perioada de proba!
Este mai mult decat meritam noi alegatorii! „Hai sictir, Fanfaronule !”