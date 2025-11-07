Daniel Săuca

Nu încetez să mă minunez de „cariera” pe care o face (și) în limba română (mă rog, în spațiul în care se vorbește limba noastră strămoșească) expresia „Black Friday” (Vinerea neagră). Venită din America (ca multe alte prostii și lucruri bune), ziua asta ar desemna vinerea de după Ziua Recunoștinței, când se dau reduceri la tot poporul. În orice caz, comercianții români au adoptat „expresia” și „conceptul”, așa că de mulți ani avem și noi „Black Friday”. O zi, o săptămână sau o lună în care putem cumpăra ce vrem și ce nu vrem, cu reduceri, aparent substanțiale. Ceea ce mă intrigă mai mult nu e povestea consumeristă, ci cum de o expresie care indică evident ceva „negru” (adică nu tocmai pozitiv) e folosită pentru a capta atenția consumatorilor. Cine știe, poate e vreo șmecherie de marketing sau chiar în engleză „black” are și o conotație luminoasă. Altfel, am observat că au apărut și „black week” (săptămâna neagră), „black deals” (oferte negre) ori „black promotion” (promoție neagră). Din partea mea, să fie primite. Trăim oricum, vânăm tot mai mult reducerile, promoțiile, și nu neapărat dintr-un elan consumerist. Prețurile au luat-o razna și nu pentru puțini români viața de zi cu zi e tot mai scumpă. Cât de multe vânzări se vor face de „Black Friday”, rămâne de văzut, dacă interesează la modul real pe cineva (în afară, de pildă, de marile lanțuri de… vânzări). Hai să închei cu un citat de week-end: „În România, conceptul de Black Friday a fost introdus în anul 2011, retailerii înregistrând creșteri substanțiale ale vânzărilor de la an la an. În acestă zi nu s-au sesizat incidente majore poate și pentru că majoritatea cetățenilor aleg să comande online, evitând astfel frenezia din magazine” (historia.ro). Cumpărături fericite!