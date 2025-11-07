În Zalău, noi locuri de parcare în urma demolării vechilor garaje

Firma Citadin, aflată în subordinea Primăriei Zalău, a finalizat lucrările de modernizare pe strada Andrei Mureșanu, în zona blocurilor A27–A29. În urma demolării celor 28 de garaje, s-a intervenit cu lucrări de terasamente, amenajarea rețelei de canalizare pluvială, realizarea unui zid de sprijin, amenajarea accesului pietonal spre Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, precum și cu amenajarea unei rampe pentru persoanele cu dizabilități spre strada Crișan. De asemenea, a fost relocat și împrejmuit punctul gospodăresc din zonă. Totodată, zona a fost asfaltată, au fost amenajate 43 de locuri de parcare şi au fost montate borduri carosabile pentru delimitarea zonei verzi de platforma destinată parcării.

