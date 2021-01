America, America…

Daniel Săuca

Iată că SUA au livrat încă un personaj „monstruos” (măcar) pentru istorici, jurnaliști, comentatori. Se va termina, firește, și balamucul de pe Potomac, „mineriada” lor. Ce se va întâmpla după? Vom reveni la „normalitate”?

CTP: „Am spus-o și am repetat-o până m-a durut capul, acest individ, Trump, este capabil de orice, va recurge la orice mijloace pentru a își păstra puterea, și asta se întâmplă acum. Văzând imaginile, am senzația unui serial prost. Acesta este terorism la nivel de stat, condus și lansat, inițiat, acum câteva ore în discursul acela la miting, de către președintele SUA, care le-a cerut suporterilor săi să vină și să intervină. Ce vedem, este cea mai gravă lovitură la adresa statului american, la adresa ideii de America, de la războiul civil încoace. Pentru că vine din interiorul Americii, nu din exteriorul ei” (digi24.ro). Poate și ce se întâmplă în lume e un serial prost. Ca multe filme produse în „patria democrației”. Și, vai, câte filme se vor realiza și pe tema „nebuniei” lui Trump.

„Discuţiile privind o posibilă înlăturare a lui Donald Trump s-au purtat în jurul celui de-al 25-lea amendament la Constituţia americană, care îi autorizează pe vicepreşedinte şi o majoritate a cabinetului să îl declare pe preşedinte «inapt» să îşi exercite funcţiile, potrivit CNN, CBS şi ABC, care citează surse anonime. Potrivit surselor citate de jurnaliști acreditați la Casa Albă, președintele Trump «a pierdut controlul»; el a fost inabordabil pe parcursul zilei și a urmărit la televizor evenimentele de la Capitoliu. Mai mult, unul dintre jurnaliști citează o sursă apropiată lui Donald Trump, care i-ar fi spus că președintele «și-a pierdut mințile» («out of his mind»)” (digi24.ro). Oricum, nu e de râs. Sigur, Trump nu e un Nero al democrației. Dar oare nu e un produs „normal” al sistemului politic democratic?

Sorin Ioniță: „(…) trumpismul care se încheie trebuie înţeles exact cum a fost el: un frison populist care accidental a cuprins Partidul Republican, dar în alt context sau alt loc putea să se manifeste foarte bine şi pe partea cealaltă – cum se întâmplă, de exemplu, în Mexicul învecinat. Se încheie un episod, dar nu ştiu dacă tot serialul, pentru că fuziunea revoluţionară roşu-brună şi bătălia apocaliptică între două tabere echipate diferit, dar care folosesc aceleaşi principii şi arme – limbajul radical-revoluţionar; citirea selectivă, prin ochelari ideologici a realităţii; şi instrumentarea politică a spaimelor şi resentimentelor sociale – rămâne mai departe o marcă a sec. XXI. Şi nu doar în Americi dar, mai ales, în Europa. Dar poate că, optimist, trumpismul a fost vaccinul care va crea anticorpi democraţiei occidentale de ambele părţi ale Atlanticului, făcând-o mai rezistentă la asemenea virusări moderne, iar frisonul a fost doar un efect secundar trecător” (contributors.ro). Vom avea timp, cred, să mai scriem despre acest subiect complicat. Nu știu dacă putem fi echidistanți în această perioadă întunecată. Și, mai ales, nu știu cât putem înțelege cu adevărat la mii de kilometri depărtare de țara tuturor posibilităților…

Share Tweet Share