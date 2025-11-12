Tot mai multe tentative de fraudă online la cazări în perioada sărbătorilor

Vacanța de sărbători este un bun prilej pentru o escapadă, iar nu puțini sunt sălăjenii care aleg să aibă parte de câteva zile libere în diferite destinații. Inclusiv trecerea dintre ani este marcată de mulți, în special tineri, la cabane și cazări din diverse zone ale României.

Și cum găsirea unui loc potrivit este importantă pentru a avea parte de o experiență liniștită și în condiții bune, inclusiv la prețuri accesibile, tentativele de fraudă în mediul online cresc simțitor în această perioadă.

InfoCons și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) colaborează pentru Protecția Consumatorilor în domeniul Cybersecurity, sprijinind cetățenii să se informeze corect și să se protejeze online, astfel încât să se bucure de sărbători în siguranță.

Potrvit sursei, escrocii creează site-uri false sau anunțuri înșelătoare pe platforme și rețele sociale, oferind prețuri foarte mici și solicitând plata integrală în avans. După efectuarea plății, comunicarea este întreruptă, iar drept dovadă, de cele mai multe ori, locația nici nu există.

Pentru a nu deveni victime ale unor astfel de tentative de fraudă tot mai frecvent întâlnite, sunt recomandate câteva măsuri simple.

Verificarea site-ului oficial al unității de cazare sau al platformei de rezervări, evitarea linkurilor primite pe adrese de e-mail, chat sau WhatsApp, dar și consultarea recenziilor reale și verificarea existenței locației pe Google Maps sunt câteva dintre recomandările de care sălăjenii trebuie să țină cont pentru a evita astfel de situații.

Cu atât mai mult, autoritățile sugerează evitarea furnizării copiilor actelor de identitate și efectuarea plăților către conturi personale. Prin acești pași, vacanța nu poate fi compromisă, iar șansele de a deveni victimă a acestor tenative sunt inexistente.