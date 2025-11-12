Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 250, din luna noiembrie a acestui an, poate fi accesat de cititori. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de vineri, 14 noiembrie 2025. Numărul este unul cu totul special, în anul în care publicația a împlinit două decenii de apariție neîntreruptă:

„Am ajuns la numărul 250. În anul în care am împlinit 20 de ani de apariție neîntreruptă a noii serii a revistei „Caiete Silvane”. Borne importante, fără îndoială, pentru o publicație județeană de „nișă” (totuși, cu certe deschideri naționale, nu puține) în vremuri nu tocmai prielnice pentru cultură. Le mulțumesc și aici tuturor celor care susțin drumul revistei noastre! Lectură plăcută!”, a transmis Daniel Săuca, redactorul-șef al publicației sălăjene.

Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr accesând articolele în varianta digitală:

Daniel Săuca, La numărul 250,

1 ■ Viorel Mureșan, „Cu poezia nu e bine să te joci”,

2 ■ Imelda Chința, Biletul de ieșire – ficțiunea,

4 ■ Imelda Chința, Matrioșka în nuanțe existențialiste,

5 ■ Carmen Ardelean, Ce ne enervează la Cațavenci,

6 ■ Marcel Lucaciu, Nostalgia echilibrului,

8 ■ Alexandru Jurcan, Captivă în iubire,

9 ■ Mihaela Meravei, Vitralii de ceață și lumină,

10 ■ La Editura „Caiete Silvane”, în Colecția „Scriitori sălăjeni”, a apărut volumul „La pas prin ochiul timpului”, de Teodor Sărăcuț-Comănescu,

11 ■ Menuț Maximinian, Universul din lingura bunicii,

12 ■ Alice Valeria Micu, Meseria de a trăi (în epoca digitalizării totale),

15 ■ Viorel Gh. Tăutan, „Cronica de întâmpinare” – un cadou,

17 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, interviu cu Marian Ovidiu Baron: „Muzeul ASTRA este o resursă inepuizabilă de explorare”,

18 ■ Poeme de Ovidiu Baron,

20 ■ Parodie de Lucian Perța,

21 ■ Volum despre învățarea prin implicare activă în comunitate, publicat la Editura „Caiete Silvane”,

21 ■ Versuri de Pethő Lorand,

22 ■ Un poem de Valentina Becart,

23 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

24 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Un portret al demnității,

25 ■ Anchetă „Caiete Silvane”: „Moștenirea lui Corneliu Coposu”. Răspund Viorel Mureșan, László László, Nicolae Goja și Daniel Săuca,

27 ■ Marin Pop, Ultimul an din viața și activitatea lui Corneliu Coposu,

30 ■ Vasile Hatos, Transcenderea iubirii,

35 ■ Al. Cistelecan, Evocarea ca datorie de conștiință,

36 ■ Silvia Bodea Sălăjan, Cod roșu pentru iertare,

37 ■ Elena Abrudan, Valențe ale patrimoniului cultural românesc,

38 ■ Marin Pop, Preoți și dascăli – luminători ai satelor sălăjene,

39 ■ Daniel-Victor Săbăceag, Viorel Câmpean, Pagini despre oameni și locuri din Sălajul istoric,

40 ■ Dănuț Pop, Mărturii și destine din Sălajul contemporan,

41 ■ Viorica Pop Demian, Ciumănașii ancorați în istorie,

43 ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, Nicole Sere, între metafizic și urban,

45 ■ Versuri de Alexandru Cazacu,

46 ■ Daniel Mureșan, Cronica discului, Gazpacho – Magic 8-Ball,

47 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Yesterday (2019),

48 ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Gh. Tăutan, Malaxorul de noiembrie,

49 ■ Omagiații lunii noiembrie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a,

■ Arca poeziei, Wallace Stevens, Casa era liniștită, lumea era calmă, în românește de Constantin Abăluță și Ștefan Stoenescu, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.