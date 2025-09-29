Sălajul, unul dintre județele fruntașe la alocațiile pentru copii

Peste 3,4 milioane de copii din întreaga țară au primit în august alocații, iar suma totală plătită de statul român s-a ridicat la aproximativ 1,15 miliarde de lei. Valoarea medie a sprijinului acordat fiecărui beneficiar a fost de 336,56 lei, potrivit datelor oficiale.

Sălajul se numără printre județele cu cele mai mari alocații medii în ultima lună de vară. Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Botoșani, Caraș-Severin și Sălaj.

Alocația este acordată tuturor copiilor până la vârsta de 18 ani, dar și tinerilor care au împlinit 18 ani și continuă studiile la liceu sau școală profesională, până la finalizarea acestora.