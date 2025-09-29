O nouă investiție la Hereclean

Localitatea Hereclean a găzduit duminică un eveniment de o importanță majoră pentru comunitatea locală. În Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Nichita Romanul” a Parohiei Hereclean din județul Sălaj, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Benedict, aflat în comunitate pentru a binecuvânta noua capelă mortuară. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și județene și a fiilor satului. „Petru a avut conștiința faptului că, mic fiind, dacă Dumnezeu vrea să lucreze în viața ta, te face foarte mare. Dar nu în termeni lumești, ci dumnezeiești” le-a spus ierarhul credincioșilor.