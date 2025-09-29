Trei jandarmi sălăjeni, în pregătire la un amplu exercițiu de forță

Trei ofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, locotenent-colonel Marius Mesaroș, maior Mihai Mastan și căpitan Răzvan Sabou, au participat la „CARPATHIANS BLUE SHIELD 2025”, exercițiu de antrenament, organizat de Jandarmeria Română, ce a reunit peste 500 de militari români și străini, reprezentând 15 state și 5 organizații internaționale din domeniul securității, într-o demonstrație remarcabilă de coordonare, profesionalism și mai ales camaraderie.

Exercițiul a fost găzduit de Centrul de Pregătire al Jandarmeriei de la Ochiuri, județul Dâmbovița și a însemnat șase zile de antrenament asiduu, cooperare și schimb de experiență între forțele de ordine participante, scenarii gândite până la detaliu și acțiuni de stabilizare a unor situații conflictuale.