Într-o săptămână, peste o mie de persoane au ajuns la Urgența Spitalului județean din Zalău

Urgența Spitalului Județean din Zalău este, poate, cea mai căutate unitate medicală din Sălaj. Aici ajung zilnic oameni suferinzi, unii aflați în stare critică. În ultima săptămână, la Urgență au ajuns 1.082 de pacienți, 265 fiind internați pentru tratamente și investigații medicale suplimentare. Peste 150 de pacienți au fost preluați de medicii de gardă prezentau plăgi, fracturi, traumatisme, entorse, contuzii și alte afecțiuni, iar alți 111 s-au simțit rău din cauza hipertensiunii. Din fericire, numărul infecțiilor respiratorii a scăzut semnificativ.

