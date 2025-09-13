Proprietarul unei fabrici din Șimleu Silvaniei anunță concedieri

Vânzările tot mai scăzute și pierderile înregistrate în primul semestru al acestui an duc la concedieri în rândul angajaților companiei AMBRO Suceava, parte a grupului Rossman-DS Smith, care are un punct de lucru și la Șimleu Silvaniei, potrivit transilvaniabusiness.ro.

Compania, lider pe piața de hârtie și ambalaje la nivel național, anunță un plan de reorganizare ce implică reducerea personalului cu aproximativ 12%. Printre motivele invocate se numără contextul politico-economic dificil, concurența puternică din partea producătorilor turci, costurile ridicate la energie din România, dar și incertitudinea fiscală. Toate acestea au dus la scăderea vânzărilor și la pierderi considerabile în primele șase luni ale acestui an.

„Este o perioadă de adaptare la realitățile economice. Prin acest pas dificil dar necesar dorim să asigurăm continuitatea producției și să menținem AMBRO ca un angajator important în județul Suceava”, a transmis conducerea companiei pentru transilvaniabusiness.ro.

Angajații care vor fi concediați urmează să primească compensații financiare și să beneficieze de măsuri de sprijin.

AMBRO, în fosta hală Ara din Șimleu

Punctul de lucru AMBRO din Șimleu Silvaniei funcționează în fosta hală Ara Shoes, companie germană de încălțăminte care a fost, ani la rând, unul dintre cei mai importanți agenți economici din oraș. Închiderea acesteia, în urmă cu cinci ani, a lăsat fără locuri de muncă numeroși șimleuani și locuitori din comunele învecinate. Ulterior, aici a funcționat pentru scurt timp firma PGS.

La începutul acestui an, AMBRO anunța extinderea halei de producție pentru a fabrica carton HoneyComp, un material cu rezistență ridicată la compresiune. Planul era ca din cele zece camioane cu produse livrate lunar din unitate să se ajungă la 50. Investiția era de aproximativ 2 milioane de euro, și implica angajarea unui număr de până la 200 de persoane, după cum mai notează sursa citată.