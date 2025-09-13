Undă verde pentru Nodul rutier de la Românași

Nodul rutier de la Românași, parte din Autostrada Transilvania, primește undă verde. Autorizația de construire pentru nodul rutier de la Românași a fost emisă, iar odată cu finalizarea lucrărilor, o parte din secțiunea Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului va putea fi deschisă traficului.

În acest fel, impactul va fi unul pozitiv, prin creșterea mobilității și conectivității regiunii la infrastructura de mare transport.

Anunțul a fost făcut de Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor, care a declarat: „Nodul de la Românași este o verigă importantă din Autostrada Transilvania”. Potrivit acestuia, odată cu finalizarea lucrărilor, accesul la autostradă va fi mai facil, iar traficul din zonă va fi fluidizat.

După emiterea autorizației urmează ordinul de începere al execuției. Termenul de finalizare al lucrărilor este prevăzut pentru anul viitor, a mai transmis oficialul.

Apel la seriozitate

Fostul ministru a subliniat că așteptările sunt mari în rândul șoferilor și este necesară o implicare serioasă din partea tuturor celor implicați: „Așteptările sunt mari, de aceea orice întârziere va fi greu de acceptat. Este nevoie de seriozitate pentru a finaliza acest obiectiv strategic pentru infrastructura mare de transport din regiunea de Nord-Vest a României și pentru întreaga țară”.

CNAIR a atribuit în anul 2024 contractul pentru construirea nodului rutier de la Românași (A3), iar directorul anunța la acea vreme că lucrările vor fi executate de asocierea formată din SC SA&PE Construct SRL, SC Spedition UMB SRL și SC Tehnostrade SRL, aflate în portofoliul lui Dorinel Umbrărescu. Valoarea proiectului se ridică la 71,33 milioane de lei (fără TVA), iar contractul urma să fie finanțat prin PNRR.