Pasajul rutier de la ieșirea din Cluj-Napoca spre Zalău, blocat din cauza unor contestații

Nu puțini sunt sălăjenii care se deplasează în diferite scopuri la Cluj-Napoca. Fie studenții, pacienții pentru diverse controale medicale sau cei care călătoresc spre municipiul vecin pentru interese de serviciu. Traficul din oraș, fie dinspre Zalău spre centrul Clujului, fie din oraș spre Sălaj, este de cele mai multe ori un chin pentru șoferi, în special la orele de vârf și în ultimele zile ale săptămânii.

Unul dintre punctele aglomerate din Cluj este Calea Baciului, spre și dinspre Zalău, iar un loc problematic este sensul giratoriu de la intersecția cu strada Corneliu Coposu, pentru cunoscători.

Această problemă ar putea fi diminuată, iar în urmă cu câteva luni a avut loc licitația aferentă desemnării unui constructor pentru realizarea pasajului suprateran de la ieșirea din Cluj-Napoca spre Zalău.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, a desemnat firma Freyrom drept câștigătoare a contractului pentru proiectarea și execuția pasajului, care va avea o lungime de 500 de metri. Cu toate acestea, contractul nu poate fi semnat deoarece au fost depuse două contestații.

Două contestații depuse

Potrivit economedia.ro, la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor au fost depuse contestații din partea Far Foundation și Dacia Faber, iar în ambele cazuri a fost solicitată anularea procedurii de atribuire.

Contractul, în valoare de 60 de milioane de lei, are o durată de 24 de luni, atât pentru proiectare, cât și pentru execuție, iar finanțarea este asigurată prin PNRR. La licitația din această primăvară, un număr de zece constructori au depus oferte.

Pentru acest pasaj, care urmează să fie construit pe DN 1F, strada Corneliu Coposu/Calea Baciului, la km 4, au fost analizate două scenarii, fie un pasaj rutier denivelat clasic, cu o lungime totală de 504 metri, respectiv un sens giratoriu suspendat, care să asigure supratraversarea sensului giratoriu de la intersecția Corneliu Coposu-Calea Baciului.