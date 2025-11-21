Calitatea locuințelor din Sălaj, cea mai redusă din regiune

Un raport privind calitatea locuințelor din România plasează județul Sălaj printre zonele cu un nivel spre mediu al condițiilor de locuit. Conform datelor, Sălajul este singurul județ din Transilvania care înregistrează o calitate mai redusă a condițiilor, în raport cu restul județelor din regiune. La acest capitol, județul se aseamănă cu unele zone din Moldova sau din sudul țării, precum Suceava, Gorj sau Argeș, unde raportul indică un nivel mai scăzut al facilităților pentru traiul de zi cu zi acasă.

Sălajul se înacdrează în categoria județelor cu o notă a calității locuințelor cuprinsă între 6 și 7 și se regăsește în jurul valorii naționale de 6,98.

În România, situația condițiilor din locuințe sunt axate pe mai multe aspecte de bază. Alimentarea cu apă se regăsește în 66,7% dintre case, rețeaua de canalizare în 65,1%, instalația electrică în 96,6%, de altfel cea mai mare pondere, încălzirea centrală în 44,4%, iar o bucătărie în locuință există în 84,6% dintre gospodării. O facilitate care în 2025 încă este deficitară rămâne toaleta în interiorul locuinței, prezentă în puțin sub 62% dintre gospodării.

Încadrarea Sălajului în cadranul 6-7 scoate la inveală un nivel mai redus de modernizare a locuințelor comparativ cu județele vecine. Spre exemplu, Clujul este cotat între 8-9, iar Bihor, Satu Mare și Maramureș sunt evaluate între 7-8, potrivit datelor incont.ro