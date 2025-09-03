Ordonanța privind noul plafon de TVA a fost publicată. Probleme la punerea în practică

A fost publicată OG nr.22 în M.O. din 29.08.2025, cea care stabilește plafonul de la care o companie devine obligatoriu plătitoare de TVA, respectiv cel de 395.000 lei, de la 300.000 lei cât era până la 31.08.2025, adică într-o zi de vineri, cu aplicare de luni! Una dintre problemele care va da mari bătăi de cap micilor companii este cea legată de data de la care se devine plătitor de TVA. Articolul 310, alin.(6), se modifică astfel:

,,(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, cel târziu la data depăşirii plafonului. Regimul normal de taxare se aplică din data depăşirii plafonului prevăzut la alin. (1), începând cu tranzacţia care conduce la depăşirea plafonului. Persoana impozabilă poate aplica regimul normal de taxare şi pentru operaţiunile anterioare tranzacţiei care a condus la depăşirea plafonului de scutire, realizate în data în care plafonul de scutire este depăşit.”

Până la OG 22/29.08.2025, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA era până la data de 10 a lunii următoare, ceea ce permitea companiilor mici să-și facă închiderea de lună, să constate că au ajuns sau au depășit plafonul până la închiderea lunii, iar ca și consecință, să solicite înregistrarea în scopuri de TVA. Ei bine, prin această ordonanță, companiile trebuie să solicite înregistrarea până cel târziu la data depăşirii plafonului, mai mult, începând cu tranzacția care conduce la depăşirea plafonului! Cu alte cuvinte, dacă în data de 17 ale luni, să zicem, la ora 10, se depășește plafonul, firma este obigată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA. Problema este că firmele mici nu pot urmări așa de riguros acest plafon, ele nu-și permit, de exemplu, angajarea unui contabil cu normă întreagă care să urmărească fiecare încasare, mai ales la încasările în numerar prin casele de marcat. Adică va trebui urmărită fiecare încasare, iar dacă se depășește plafonul la, să spunem, a 10-a încasare cu casa de marcat dintr-o zi, începând inclusiv cu acea încasare, să se aplice TVA la următoarele încasări. Apoi, imediat, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la ANAF! Mai mult, firmele mici și-au externalizat serviciile de contabilitae către persoane fizice independente sau către firme de contabilitate, iar înregistrările se fac periodic, nu zilnic, cu excepția registrului de casă sau cu cel al mișcărilor de stocuri, ca urmare este imposibil să se încadreze în aceste termene. Aceasta este practica! Ca atare, vor fi foarte multe probleme, eu sper ca această ordonanță să fie corectată, astfel ca să țină cont de realitățile economice și cele din viața economică reală.

Alexandru Tamba

