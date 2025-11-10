Sălăjeni bătuți, preluați de medicii de la Urgență

În mai puțin de o săptămână, 17 persoane care au suferit vătămări corporale în diferite conflicte au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Zalău. Alte cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale fiind rănite în accidente de circulație. Toate acestea s-au întâmplat în perioada 3 – 9 noiembrie, interval în care la UPU au ajuns peste 1.000 de pacienți cu diferite afecțiuni, cei mai mulți cu plăgi, fracturi, traumatisme și entorse. În același interval, la UPU au mai ajuns aproape 40 de persoane care s-au simțit rău din cauza infecțiilor respiratorii.

Fotografie cu rol ilustrativ