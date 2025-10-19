Expoziția „Dealul Melcilor 10” își deschide porțile pentru public

Expoziția „Dealul Melcilor 10” își deschide porțile, iar publicul este invitat să îi treacă pragul la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Vernisajul va avea loc în 22 octombrie, începând cu ora 18, iar cei dornici să ia parte la evenimentul care marchează un deceniu de existență a taberei de creație inițiate de Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău și găzduite de Casa Szentimrei din Stana, o pot face până în 2 noiembrie.

În acești ani, la activitățile taberei de creație au participat patruzeci de artiști din Transilvania și Ungaria, ale căror lucrări vor face subiectul unui catalog de specialitate. Simpozionul, organizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a ajuns la a zecea ediție sub conducerea artistului Attila Szabó, partenerii evenimentului fiind Fundația Szentimrei și Asociația Sensaria. Expoziția conține lucrări reprezentative: picturi în ulei, sculpturi, desene în pastel, lucrări realizate cu tehnici acrilice și tehnici mixte.