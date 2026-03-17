De la Zalău la mare, în doar câteva ore

Nu puțini sunt sălăjenii care aleg să călătorească spre litoral cu trenul. Deși distanța este una considerabilă, orele petrecute în vagoane, întârzierile și temperaturile extrem de ridicate fac ca experiența să nu fie una plăcută. Totuși, România ar putea avea parte de o reformă impresionantă în ceea ce privește modernizarea transportului feroviar.

Guvernul anunță construirea unei căi ferate în lungime de aproape 800 de kilometri, iar Zalăul este unul dintre nodurile prevăzute în inițiativă. Linia ferată ar urma să facă legătura între Oradea și Constanța, iar vitezele prevăzute ar trebui să atingă aproximativ 250 de kilometri la oră. Sună bine, nu?

Totul este însă incert, având în vedere că lucrările pe calea ferată dintre Cluj și Oradea întârzie, unde este prevăzută o viteză de circulație de până la 160 de kilometri la oră. În prezent, media trenurilor Regio a fost de sub 50 de kilometri la oră în urmă cu doi ani.

Documentul care propune această nouă linie de cale ferată a fost realizat de o companie de consultanță canadiană, implicată în construcția centralei nucleare de la Cernavodă, la comanda Ministerului Transporturilor, și prevede un traseu de aproape 782 de kilometri, ce ar face legătura între orașul de la malul mării și vestul țării. Orașele care ar fi tranzitate de această linie sunt București, Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Zalău.

Proiect de miliarde de euro

Valoarea estimată este de aproximativ 15 miliarde de euro, bani care ar finanța atât modernizarea unor linii feroviare existente, cât și construcția de noi secțiuni duble de cale ferată, capabile să susțină astfel de viteze.

Dacă un astfel de proiect ar fi implementat și pus în execuție cu succes, sălăjenii ar ajunge la mare în doar câteva ore. Raportându-ne la sezonul estival, călătoria cu trenul poate reprezenta un chin pentru călători. De la Constanța la Jibou, o cursă cu trenul ajungea să dureze aproximativ 15 ore în plin sezon estival.

O zi în tren de la Zalău la Constanța

În prezent, un călător care ar pleca în această perioadă spre Constanța din Zalău ar avea de parcurs între 15 și chiar 23 de ore, fără a mai lua în considerare eventualele întârzieri sau temperaturile extreme care cresc timpii de călătorie, în special în perioada verii.