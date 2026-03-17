Zalăul, un municipiu accesibil la capitolul cheltuielilor în timpul iernii

Sezonul rece se apropie de final, iar sălăjenii trag linie cheltuielilor aferente întreținerii. Iarna este anotimpul care dă emoții multora, prin prisma costurilor tot mai ridicate pentru căldură, energie, apă și canalizare. Raportându-ne la marile orașe din țară, surprinzător sau nu, Zalăul este un municipiu de reședință accesibil în privința cheltuielilor lunare alocate întreținerii în timpul sezonului rece. Ba mai mult, surse din imobiliare consideră că orașul de la poalele Meseșului devine tot mai atractiv pentru investiții în locuințe, luând în calcul și aceste aspecte.

O analiză publicată de gândul.ro arată date privind sumele pe care locuitorii le alocă întreținerii, iar Zalăul se poziționează ca unul dintre cele mai prietenoase orașe când vine vorba de prețuri reduse pentru servicii, cu precădere în rândul locuințelor de mici dimensiuni.

Dacă vorbim de o garsonieră în care trăiește o singură persoană, municipiul este cel mai ofertant oraș din România privind suma totală alocată întreținerii. Potrivit datelor, un zălăuan care trăiește într-o garsonieră din municipiu achită, în medie, o sumă de aproximativ 450 de lei, urmat la mică distanță de un locatar din Satu Mare, unde suma ajunge la 460 de lei. În schimb, clujenii sau orădenii ajung să plătească 510 lei, respectiv chiar 520 de lei.

Cât despre cheltuielile pentru aceeași locuință în care trăiesc două persoane, zălăuanii plătesc, în medie, 520 de lei, cu până la aproape 100 de lei mai puțin decât ar achita clujenii. Mai mult, la Oradea, costurile medii ajung la puțin sub 600 de lei.

Pentru un apartament cu două camere, un zălăuan scoate din buzunar, în medie, 680 de lei, în vreme ce o familie formată din trei persoane, într-un astfel de apartament, ar aloca în medie 820 de lei.

Cele mai scumpe municipii din România, de altfel toate centre universitare, sunt Constanța, Craiova, Iași, Timișoara și București.

Aceste cheltuieli reflectă media costurilor pentru întreținere din cele trei luni de iarnă, incluzând energia, apa și serviciile de canalizare.

Imagine cu rol ilustrativ.