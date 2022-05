Companiile de succes din mediul de afaceri sălăjean, premiate la Zalău

Cele mai bune companii din Sălaj, prezente în paginile revistei economice Transilvania Business, vor fi premiate joi – 5 mai la Zalău. Este vorba despre Gala „The Voices of Busines by Transilvania Business Magazine” organizată de revista Transilvania Business, începând cu ora 17 la Hotel Brilliant Meseș din piața 1 Decembrie 1918 nr. 10A. În cadrul evenimentului de la Zalău vor fi premiate companiile prezente în ediția specială a revistei. Prima ediție a Transilvania Business a apărut în luna iunie 2010, astăzi fiind cea mai amplă publicație dedicată promovării afacerilor regionale, antreprenorilor, companiilor și evenimentelor de business – o revistă care integrează, firesc, conținut național și are distribuție națională.

Share Tweet Share