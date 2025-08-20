Aproape jumătate dintre berile fără alcool conțin aditivi alimentari

Românii, inclusiv sălăjenii, sunt mari iubitori ai berii fără alcool. Fie că vorbim despre șoferi responsabili, persoane ce caută doar o băutură răcoritoare în zilele toride sau consumatori atrași de diversele arome, multe dintre aceste produse conțin aditivi alimentari. Un studiu realizat de InfoCons arată că berea fără alcool, regăsită pe rafturile magazinelor din România, poate conține chiar și șase astfel de aditivi. Datele au fost colectate în baza etichetelor produselor analizate, comercializate în doze.

Peste 47% dintre berile analizate au în compoziția lor E-uri, iar dintre acestea, unele conțin până la șase aditivi alimentari. Dintre acestea, aproximativ 37% au șase E-uri, 25% conțin cinci E-uri, 12,5% au doi aditivi, iar un sfert dintre ele au în compoziția lor unul singur.

În ceea ce privește tipurile de aditivi, aproape 30% dintre beri au în compoziție acid ascorbic (E 300), aproximativ 12% conțin acid citric (E 330) și dioxid de carbon (E 290). De asemenea, aproape un sfert dintre produsele analizate au glicozide derivate din steviol (E 960a), iar în egală măsură se regăsește și acesulfam K (E 950) și sucraloză (E 955).

Toate aceste produse sunt comercializate în doze de 500 ml, iar aproape jumătate dintre ele sunt cu diverse arome. În ceea ce privește valoarea energetică, aceasta variază între 17 și 32 kcal, iar cantitatea de grăsimi este cuprinsă între 0 g și 0,02 g.