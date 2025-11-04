Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Holcim România SA titular al proiectului: „Închiderea și reabilitarea ecologică a perimetrului de exploatare tuf vulcanic Mirșid – UAT Mirșid, județul Sălaj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Închiderea și reabilitarea ecologică a perimetrului de exploatare tuf vulcanic Mirșid – UAT Mirșid, județul Sălaj”, propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Mirșid, satul Mirșid.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08.30 – 16.00, vineri între orele 08.30 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet https://djmsj.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.