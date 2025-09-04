Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

IANCĂU ALINA – VERONICA titular al proiectului: „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI” DIN PNRR – BENEFICIAR IANCĂU ALINA – VERONICA, UAT CRISTOLȚ, JUDEȚUL SĂLAJ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP – DJM Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEȚE OCUPATE DE PĂDURI” DIN PNRR – BENEFICIAR IANCĂU ALINA – VERONICA, UAT CRISTOLȚ, JUDEȚUL SĂLAJ, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, comuna Cristolț, extravilan.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul instituției din mun. Zalău, str. Parcului nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 9 – 14, vineri între orele 9 – 13 precum și la următoarea adresă de internet: https://djmsj.anmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentu protecția mediului.