Unde mergem?

Vineri 14.07.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Piloții de raliu, Cinematograful Scala – ora 17

• Festivalul Internațional de Folclor pentru Românii de Pretutindeni „La Fântâna Dorului” – Parada portului, cântecului şi jocului popular românesc, spectacol susţinut de formaţiile participante, Şimleu Silvaniei, Parcul Cetăţii – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Furios şi iute X, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală partea întâi, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Proiecție de film – Metronom, Curtea Artiştilor Zalău – ora 21

Sâmbătă 15.07.2023

• Film – The Flash, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Piloții de raliu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Indiana Jones și cadranul destinului, Cinematograful Scala – ora 18

• Festival de muzică electronică – Panic Fest 2023, comuna Hereclean (intrarea în Panic) – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Festivalul Internațional de Folclor pentru Românii de Pretutindeni „La Fântâna Dorului” – spectacol susţinut de formaţiile participante, Şimleu Silvaniei, Parcul Cetăţii – ora 18.30

• Film – Nu-ţi port pica!, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Stand-up Comedy, Curtea Artiştilor Zalău – ora 21

Duminică 16.07.2023

• Film – Ruby Gillman, adolescenta kraken, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Serbarea câmpenească „Simion Bărnuțiu – Istorie și tradiție locală”, localitatea Bocşa – ora 15

• Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală partea întâi, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Festivalul Internațional de Folclor pentru Românii de Pretutindeni „La Fântâna Dorului” – spectacol susţinut de formaţiile participante, Şimleu Silvaniei, Parcul Cetăţii – ora 18.30

• Film – Insidious: Uşa roşie, Cinematograful Scala – ora 19.15