Unde mergem?

Vineri 30.06.2023 • Bathory Fest Șimleu Silvaniei, între orele 13 – 22 • Planetariu (Cinematograful Scala) – The Quest for Extrasolar Worlds- ora 16.30 • Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor HU dublat – ora 17 • Film – Ruby Gillman, adolescenta kraken – ora 17.30 • Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30 • Film – Nu-ţi port pică!, Cinematograful Scala – ora 19.45 • Film – Indiana Jones și cadranul destinului – ora 20 • Concert Bosquito – Bathory Fest Șimleu Silvaniei, ora 22

Sâmbătă 01.07.2023 • Bathory Fest Șimleu Silvaniei, între orele 10 – 22 • Teatru de păpuși – Hansel si Grettel, ora 13, Zalu Value Center • Film – Mica sirenă, Cinematograful Scala – ora 13.30 • Film – The Flash, Cinematograful Scala – ora 14 • Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System- ora 14.30 • Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30 • Film – Omul-Paianjen: Prin lumea paianjenuluia – ora 17.30 • Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 18 • Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30 • Concert Bere Gratis – Bathory Fest Șimleu Silvaniei, ora 22

Duminică 02.07.2023 • Bathory Fest Șimleu Silvaniei, între orele 10 – 16 • Film – Ruby Gillman, adolescenta kraken, Cinematograful Scala – ora 14 • Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30 • Film – Furios şi iute X, Cinematograful Scala – ora 16 • Planetariu (Cinematograful Scala) -Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30 • Film – Indiana Jones și cadranul destinului – ora 17.30 • Planetariu (Cinematograful Scala) -Out there: the quest for extrasolar worlds – ora 18.30 • Film – Nu-ti port pica!, Cinematograful Scala – ora 19.30