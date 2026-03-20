Unde mergem?

Vineri 20.3.2026

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Iepurele: găină și secretul marmotei, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Proiectul Hail Mary, Cinematograful Scala – ora 18.35

• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Concert: Pragu’ de Sus, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.30

Sâmbătă 21.3.2026

• Concurs județean de vinuri sălăjene, Căminul Cultural „Petőfi Sándor”, Crasna – ora 10

• Film – F*ck Valentines Day: La naiba cu Ziua Îndragostiţilor, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Ajutor!, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Concert: BUCOVINA, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 22.3.2026

• Film – Crima perfectă, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Ultima balenă cântătoare, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Proiectul Hail Mary, Cinematograful Scala – ora 18.35

• Film – Scream 7, Cinematograful Scala – ora 18.45