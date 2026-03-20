Zeci de chiulangii descoperiți de polițiști și jandarmi

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, în colaborare cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, au desfășurat zilele trecute o acțiune amplă pentru prevenirea absenteismului școlar și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise în școlile din județ. Au fost legitimate 217 persoane și verificate 66 de unități de învățământ. Oamenii legii au verificat și instruit reprezentanții a peste o sută de firme, dintre care 19 desfășoară activități de exploatare a jocurilor de noroc. În timpul misiunii au fost identificați aproape 70 de elevi care absentau de la cursuri.

