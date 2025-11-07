Unde mergem?

Vineri 7.11.2025

• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Show spectaculos de kendama cu Beridean Mihnea, Zalău Value Center – ora 16

• Film – Charlie și puiul de cangur, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Din grijă pentru femei: „Grijă pentru tine, putere pentru sufle”, Căminul Cultural Cizer, ora 17

• Film – Jungla veselă – Aventuri în era dinozaurilor, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Predator: Ținuturi sălbatice, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Ghețuri blestemate, Cinematograful Scala – ora 19.35

• Concert: DEATHOX, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

Sâmbătă 8.11.2025

• Film – Moartea domnului Lăzărescu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Casa de păpuși a lui Gabby, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Volei Divizia A1: SCM Zalău – Rapid, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Queen Rock Montreal, Cinematograful Scala – ora 19

• Transilvania Jazz Festival: Arshid Azarine Trio, sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 19

• Film – Tron: Ares, Cinematograful Scala – ora 19.10

• Concert: MARCO MENDOZA, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 9.11.2025

• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Jungla veselă – Aventuri în era dinozaurilor, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Micul erou peticit, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Transilvania Jazz Festival: Martin Listabarth Trio, sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 19

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Predator: Ținuturi sălbatice, Cinematograful Scala – ora 19.15