Unde mergem?

Vineri 31.10.2025

• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Halloween Party!: atelier de pictură pe față, parada costumelor de Halloween și multe alte momente magice pentru cei mici, Zalau Value Centre – ora 17.30

• Concert: ,,Drag de România noastră’’- Paul Surugiu FUEGO & Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău – ora 18

• Film – Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: MY OWN ABYSS, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 1.11.2025

• Film – Doamne, ce noroc!, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Micul erou peticit, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Bone Lake, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Cursa, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 2.11.2025

• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 19.15