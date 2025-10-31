Unde mergem?

Vineri 31.10.2025
• Film – Sketch, Cinematograful Scala – ora 15.20
• Film – Falcon Express, Cinematograful Scala – ora 16.15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 17.25
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Halloween Party!: atelier de pictură pe față, parada costumelor de Halloween și multe alte momente magice pentru cei mici, Zalau Value Centre – ora 17.30
• Concert: ,,Drag de România noastră’’- Paul Surugiu FUEGO & Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău – ora 18
• Film – Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 19.20
• Concert: MY OWN ABYSS, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20
Sâmbătă 1.11.2025
• Film – Doamne, ce noroc!, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Micul erou peticit, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 16.40
• Film – Bone Lake, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Cursa, Cinematograful Scala – ora 19.30
Duminică 2.11.2025
• Film – Springsteen: Eliberează-mă de nicăieri, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 15.15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Dintotdeauna tu, Cinematograful Scala – ora 19.15