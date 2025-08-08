Unde mergem?

Vineri 8.08.2025

• Film – Super-Charliei, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Băieţii Răi 2, Cinematograful Scala – ora 15.50

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Băieții răi, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 17.30

• Film – Arme, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Spectacol stradal: noi n-am văzut, cu Mishu Călian, Zalău, Pasajul Pietonal din Centru – ora 19

• Film – Greu de măritat, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: Radu Almășan, Zalău, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21

Sâmbătă 9.08.2025

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Un polițist cu explozie întârziată, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Cei 4 Fantastici: Primii pași, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Spectacol stradal: Sound Art Street, Zalău, Pasajul Pietonal din Centru – ora 19

• Film – Știu ce-ai făcut astă-vară, Cinematograful Scala – ora 19.05

• Stand-Up Comedy: Cristi Manolescu şi Dan Ţuţu, Zalău, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21

• CULTURĂ’N ȘURĂ: spectacol – „Experimentul”, casa Mărioarei lu’ Botoș din deal, str. Bisericii nr. 95, Brusturi – ora 21

Duminică 10.08.2025

• Film – F1 Filmul, Cinematograful Scala – ora 13.35

• Film – Băieții răi 2, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Arme, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Spectacol sonor: Dezleganie – Ritualul, Zalău, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” – ora 19

• Film – Să o aduci înapoi, Cinematograful Scala – ora 19.20

• CULTURĂ’N ȘURĂ: spectacol – „Experimentul”, Muzeul ”Gheorghe Florean” din Cuciulat, nr. 71 – ora 21