Unde mergem?

Vineri 8.08.2025
• Film – Super-Charliei, Cinematograful Scala – ora 15.15
• Film – Băieţii Răi 2, Cinematograful Scala – ora 15.50
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30
• Film – Băieții răi, Cinematograful Scala – ora 17.25
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 17.30
• Film – Arme, Cinematograful Scala – ora 18.30
• Spectacol stradal: noi n-am văzut, cu Mishu Călian, Zalău, Pasajul Pietonal din Centru – ora 19
• Film – Greu de măritat, Cinematograful Scala – ora 19.30
• Concert: Radu Almășan, Zalău, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21
Sâmbătă 9.08.2025
• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 14
• Film – Un polițist cu explozie întârziată, Cinematograful Scala – ora 14.15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 16.45
• Film – Cei 4 Fantastici: Primii pași, Cinematograful Scala – ora 18.40
• Spectacol stradal: Sound Art Street, Zalău, Pasajul Pietonal din Centru – ora 19
• Film – Știu ce-ai făcut astă-vară, Cinematograful Scala – ora 19.05
• Stand-Up Comedy: Cristi Manolescu şi Dan Ţuţu, Zalău, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21
• CULTURĂ’N ȘURĂ: spectacol – „Experimentul”, casa Mărioarei lu’ Botoș din deal, str. Bisericii nr. 95, Brusturi – ora 21
Duminică 10.08.2025
• Film – F1 Filmul, Cinematograful Scala – ora 13.35
• Film – Băieții răi 2, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Arme, Cinematograful Scala – ora 18.20
• Spectacol sonor: Dezleganie – Ritualul, Zalău, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” – ora 19
• Film – Să o aduci înapoi, Cinematograful Scala – ora 19.20
• CULTURĂ’N ȘURĂ: spectacol – „Experimentul”, Muzeul ”Gheorghe Florean” din Cuciulat, nr. 71 – ora 21