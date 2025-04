Unde mergem?

Vineri 11.04.2025

• Simpozionul regional „PREDANII ORTODOXE”, va conferenția părintele Cristian Sonea, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj – ora 14

• Film – Prinţesa şi grădinarul, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Albă ca Zăpada, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Un Panda pe nume Moon, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Jocul terorii, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – The Chosen: Cina cea de Taina, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Concert: Hanno Hoefer şi Raul Kusak, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 19

• Concert: UNDERWAVES, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 12.04.2025

• Atelier de creaţie, lectură, pictură pe faţă şi jocuri de rol, Zalău Value Center – ora 10

• Film – Albă ca Zăpada, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – The Chosen: Cina cea de Taina, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Spărgătorul de nuci şi flautul fermecat, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Finala Mică a Diviziei A1 la volei masculin: SCM Zalău – SCM Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Minecraft: Filmul, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Jocul terorii, Cinematograful Scala – ora 19.35

Duminică 13.04.2025

• Concert de pricesne, Parohia Sf. Ioan Botezătorul Zalău – după terminarea sfintei liturghii

• Film – Prinţesa şi grădinarul, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Un Panda pe nume Moon, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Bambi: O poveste din pădure, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – The Chosen: Cina cea de Taina, Cinematograful Scala – ora 18

• Finala Mică a Diviziei A1 la volei masculin: SCM Zalău – SCM Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Un bărbat de onoare, Cinematograful Scala – ora 19