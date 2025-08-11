Festivalul „Curtea Artiștilor” promite o săptămână plină de evenimente speciale

Festivalul „Curtea Artiștilor” continuă și în această săptămână cu numeroase evenimente pentru toate gusturile și vârstele. Cei mici sunt așteptați să ia parte la diverse activități, precum spectacole și ateliere educative. Mai mult, sfârșitul săptămânii vine cu două spectacole de teatru: „Dincolo de maci” și „Somnoroasa aventură”, dar și cu un concert susținut de Fanfara Promenada.

Și cum momentele alături de prieteni devin memorabile prin fel de fel de activități distractive, serile de jocuri continuă și în această săptămână, într-un cadru dinamic. Astfel, agenda săptămânii de la „Curtea Artiștilor” promite o serie de evenimente speciale, după cum urmează:

Marți, 12 august, începând cu ora 19, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol pentru copii: „Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte”, sub regia Adinei Lazăr, cu Andreea Ajtai/Oana Tămaș și Dragoș Lupău,

Miercuri, 13 august, de la ora 16, la Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj – Atelier pentru copii: Joacă la „Curtea Artiștilor”,

Joi, 14 august, începând cu ora 19, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Boardgames Night, eveniment social, joc distracție și amintiri alături de oameni pasionați de boardgames și strategie,

Vineri, 15 august, ora 21, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol de teatru: „Dincolo de maci”, sub regia lui Florin Suciu, cu Andreea Ajtai, Dragoș Lupău, Alina Neagoe, Paul Sebastian Popa,

Sâmbătă, 16 august, de la ora 21, la Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – Spectacol de teatru: „Somnoroasa Aventură”, sub regia lui Adi Icelnzan, cu Cristina Ciulei, Sașa Pânzaru, Vlad Haneș, Sergiu Ștefanache și Narcis Zamfir,

Duminică, 17 august, începând cu ora 18, la Foișorul din Parcul Central – Concert: Fanfara Promenada.

Festivalul Cultural „Curtea Artiștilor” este organizat de Asociația Pro Teatru, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, Consiliului Local Zalău și AFCN, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Asociația DAAT și Casa Municipală de Cultură Zalău.