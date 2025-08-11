Echipamente esențiale pentru sporturile de contact

Sporturile de contact — box, arte marțiale mixte (MMA), kickboxing, BJJ — presupun un grad ridicat de intensitate fizică, un risc major de accidentare. Pentru a practica aceste sporturi în siguranță și cu eficiență maximă, echipamentul optim este absolut esențial.

Acesta protejează sportivul, susține prin funcțiile sale performanța și poate chiar preveni accidentările grave. Iată care sunt cele mai importante elemente ale echipamentelor pentru sporturi de contact!

Mănușile de protecție

la box, kickboxing, MMA, mănușile sunt indispensabile;

există modele diferite pentru antrenament, sparring sau competiții;

alege mărimea potrivită (de ex. 10 oz, 12 oz, 14 oz etc.), în funcție de greutatea ta și scopul folosirii;

mănușile MMA sunt mai ușoare și permit prinderea adversarului.

Recomandare: Alege mănuși cu închidere velcro pentru antrenamente și cu fixare mai strânsă pentru meciuri.

Bandaje pentru încheieturi

se poartă sub mănuși și oferă suport suplimentar pentru articulații;

ajută la prevenirea entorselor și fracturilor oaselor mâinii;

trebuie să acopere corect degetele, încheietura și partea superioară a palmei.

Recomandare: Spală-le frecvent și învață tehnici corecte de împachetare, deoarece o înfășurare greșită poate reduce eficiența protecției.

Protecția dentară

este un echipament de dimensiuni reduse, dar extrem de important;

protejează dinții, maxilarul și poate reduce riscul de comoții cerebrale.

este un echipament de dimensiuni reduse, dar extrem de important;

protejează dinții, maxilarul și poate reduce riscul de comoții cerebrale.

Recomandare: Nu face rabat de la calitate, deoarece o proteză dentară bună poate face diferența în caz de impact. Alege o soluție din silicon, care se modelează în funcție de forma danturii.

Cască de protecție

utilizată în antrenamente de sparring, mai ales în box și MMA;

oferă protecție pentru tâmple, pomeți, urechi și frunte, dar nu garantează protecție completă împotriva comoțiilor;

există modele cu protecție pentru nas și bărbie.

Recomandare: Începătorii trebuie să o poarte în orice sesiune de antrenament care presupune riscul de contact fizic.

Protecții pentru picioare

necesare în sporturile care implică lovituri cu piciorul (Muay Thai, kickboxing, MMA);

protejează tibia și glezna de contuzii și fracturi;

cele mai bune sunt cele care au fixare cu Velcro și acoperă bine articulația.

Recomandare: alege modele flexibile care nu limitează mișcările.

Protecție inghinală

indispensabilă în MMA, box, judo și alte sporturi cu contact în zona abdominală;

se poartă sub șort (competiții / antrenamente) sau pantaloni (antrenamente);

Recomandare: Alege modele ușoare, anatomice, ce oferă o bună libertate de mișcare.

Îmbrăcăminte specială

tricou compresiv – folosit mai ales în jiu-jitsu sau MMA, reduce frecarea și previne zgârieturile.

pantaloni compresivi din materiale respirabile, ce permit o mobilitate optimă fără riscul alunecării.

Recomandare: Comandă online de la Knockout Store pantaloni Venum și alte articole vestimentare pentru sporturi de contact!

Alegerea echipamentului potrivit este o investiție atât în performanță, cât și în sănătate. Fie că ești începător sau sportiv de performanță, nu neglija importanța protecției, pentru că poate prelungi cariera sportivă și crește încrederea în sala de antrenamente.