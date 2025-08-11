Mobilizare în forță pe loturile Autostrăzii Transilvania

Noi vești se arată în zare privind progresele de pe șantierele Autostrăzii Transilvania. Turcii de la Ozaltin lucrează la viaductele de pe secțiunea dintre Nădășelu (Cluj) și Zimbor (Sălaj), iar imaginile din teren, publicate de Cristian Marius Man, arată mobilizarea muncitorilor de a finaliza șoseaua de mare viteză. Zeci de camioane și betoniere sunt pregătite, iar pe șantier a fost adusă și o stație de asfalt, semn că etapa lucrărilor este una avansată.

Se remarcă eforturi și în zonele cu alunecări de teren în județul vecin, la Nădășelu și Topa Mică, unde se lucrează la pilonii viitoarelor viaducte de trei kilometri, după cum notează zcj.ro. Două astfel de viaducte vor fi proiectate, iar cu atât mai mult, vor fi executate lucrări de deviere a traseului în zone cu alunecări de teren, potrivit sursei citate.

Astfel, lotul cu lungimea de 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor nu poate fi inaugurat în cazul în care cele două viaducte nu sunt finalizate. Cu atât mai mult, lotul de 12 kilometri dintre localitățile sălăjene Zimbor și Poarta Sălajului nu ar avea legătură cu drumul de mare viteză. Termenul de finalizare a lucrărilor este luna august a anului viitor.

Foto: captură video – Cristian Marius Man