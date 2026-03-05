Sălajul intră în competiția Destinația Anului 2026

Trei atracții turistice din județul Sălaj au fost nominalizate în competiția Destinația Anului 2026, un proiect național care promovează cele mai valoroase locuri de vizitat din România:

• Complexul Arheologic Porolissum – Sălaj Sanctuare ale Istoriei – obiective de patrimoniu istoric și spiritual ce pun în valoare arhitectura, tradițiile și moștenirea trecutului

• Muzeul de Artă Populară „Ligia Alexandra Bodea” – Tărâmul cunoașterii – obiective cu rol educativ, ce promovează cunoașterea, știința, arta și cultura prin colecții, expoziții și programe interactive pentru public

• Grădina Zmeilor – Comori naturale – formațiuni/atracții geologice, peșteri, ape sau alte atracții naturale cu acces amenajat și management de obiectiv turistic, oferind experiențe autentice în aer liber

În total, peste 250 de destinații din aproape toate județele țării au fost nominalizate de public, parteneri și membri ai juriului, în competiția Destinația Anului 2026 . Următoarea etapă presupune selecția destinațiilor finaliste, în special pe baza numărului de recomandări primite de la public și juriu. Câștigătorii vor fi desemnați în luna aprilie, când destinațiile finaliste vor intra în votul publicului, în evaluarea juriului și într-un sondaj național, „Cercetarea Destinația Anului”. La finalul acestei etape va fi desemnată Destinația Anului 2026 în România. M. S.