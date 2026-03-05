Experiență europeană de formare profesională pentru dascălii sălăjeni, prin Erasmus+

Programul Erasmus+ a oferit noi oportunități de formare profesională pentru inspectori, directori și profesori, membri ai consorțiului Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.

În acest an au fost implementate cinci mobilități de formare internațională. Cei ce au luat parte la experiență au urmat cursurile „Harmony and Learning” și „Embracing Outdoor Education”, desfășurate în Spania, dobândind astfel metode moderne de predare – învățare – evaluare, centrate pe elev, colaborare și echilibru emoțional.

Aceste contexte de învățare au oferit competențe, instrumente și perspective inovatoare, contribuind la alinierea actului educațional la standardele de calitate europene.

Totodată, directorii implicați în mobilități de tip job shadowing au avut oportunitatea de a observa direct activități de management educațional, procese de predare și evaluare în unități de învățământ din Portugalia. Schimbul de bune practici și dialogul profesional au consolidat o viziune managerială modernă, orientată spre performanță, incluziune și dezvoltare sustenabilă.

„Experiența europeană de învățare aduce valoare adăugată reală comunității noastre școlare: creșterea calității procesului educațional, dezvoltarea competențelor profesionale, internaționalizarea școlii și implementarea unor modele de management bazate pe standarde și bune practici europene. Prin proiectele Erasmus+, educația devine mai conectată, inovatoare și eficientă – un pas ferm spre excelență și deschidere europeană”, transmit reprezentanții ISJ Sălaj.