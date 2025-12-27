Vă anunțăm cu mândrie că Festivalul Celtic Transilvania renaște și merge mai departe cu o nouă ediție, a IX-a. Evenimentul va avea loc la fel ca și anii anteriori, vizavi de Băile Figa, în orașul Beclean, în perioada 10-12 iulie 2026.

Festivalul Celtic Transilvania este o celebrare a spiritului liber, a tradițiilor străvechi și a energiei care unește trecutul cu prezentul, chiar în inima Transilvaniei.

Timp de 3 zile, sunteți invitați într-o lume magică, unde muzica live, reconstituirile istorice, atelierele interactive și meșteșugurile tradiționale se împletesc pentru a crea o experiență autentică și memorabilă.

Mai mult decât un simplu eveniment, Festivalul Celtic Transilvania este o călătorie culturală și un spațiu de întâlnire între comunități, un loc unde tradiția nu este doar admirată, ci trăită. Este un festival dedicat prietenilor, familiilor, tinerilor, pasionaților de istorie și muzică, dar și tuturor celor care doresc să simtă magia unui univers ancestral reinterpretat în prezent.

Pe durata festivalului, vă puteți bucura de relaxare și distracție la piscinele și toboganele de la Băile Figa, situate chiar vizavi de locația evenimentului, puteți vizita Herghelia Beclean, una dintre cele mai mari din România, aflată la doar câteva minute de mers, sau puteți descoperi situl arheologic de exploatare a sării de la Băile Figa, un loc cu o istorie milenară, unic în Europa, care completează perfect atmosfera ancestrală a festivalului.

Vă invităm să luați parte la această experiență unică și să descoperiți Festivalul Celtic Transilvania – locul unde legenda prinde viață.

Biletele sunt disponibile începând cu 1 ianuarie 2026.

