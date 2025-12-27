Sărbători cu dosar penal pentru un șofer fără permis și sub influența alcoolului la volan

În prima zi de Crăciun, în jurul orei 05.26, polițiștii din Nușfalău, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în localitate, au oprit în trafic pentru control un autoturism, condus de un bărbat de 33 de ani, din localitatea Boghiș.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, iar concentrația rezultată a fost de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul de 33 de ani a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Nușfalău.