Dat în urmărire națională și internațională, un sălăjean a fost identificat de polițiști

Un sălăjean, urmărit național și internațional de autorități, a fost reținut. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, cu sprijinul oamenilor legii din Zalău, au identificat miercuri dimineață un bărbat în vârstă de 50 de ani, din comuna Gârceiu, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, acesta fiind urmărit atât la nivel național, cât și internațional.

Acesta a fost condamnat în anul 2024 de către magistrații Judecătoriei Zalău la o pedeapsă privativă de libertate de un an și jumătate, în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Acesta a fost predat polițiștilor din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, în vederea introducerii în penitenciar.