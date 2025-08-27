Accident pe centura Zalăului. Un bărbat a murit

Azi dimineață, polițiștii au fost anunțați că, pe centura ocolitoare a municipiului Zalău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au stabilit că un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Zalău, în timp ce conducea un autoturism, în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu autoturismul care circula din direcția opusă, condus de un bărbat de 55 de ani, din orașul Cehu Silvaniei. Din nefericire, în urma impactului, tânărul de 26 de ani a decedat, iar bărbatul de 55 de ani a suferit leziuni pentru îngrijirea cărora a fost transportat la spital. Bărbatul de 55 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

