Sediu nou pentru subunitatea de pompieri din Crasna

Un nou sediu de pompieri va fi realizat în localitatea Crasna, prin construirea unei subunități de Pompieri în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, parte a Programului de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PDD), contribuind astfel la creșterea siguranței comunităților rurale.
În curând, locuitorii comunei Crasna și ai localităților învecinate vor beneficia de intervenții mai rapide în situații de urgență, odată cu înființarea unei noi subunități de pompieri. Aceasta va dispune de un sediu modern, complet echipat și adaptat nevoilor actuale, ceea ce va contribui semnificativ la scurtarea timpului de reacție în cazuri critice.
Vineri a avut loc o întâlnire între reprezentanții ISU Sălaj și ai operatorului economic desemnat câștigător în urma procedurii de achiziție, în cadrul căreia a fost semnat contractul pentru serviciile de proiectare și execuție, termenul de finalizare a lucrărilor fiind de 20 de luni.
M. S.