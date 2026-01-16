A fost prins unul dintre hoții ce au furat un seif (VIDEO)

În data de 15 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 37 de ani, din județul Hunedoara, cercetat în cadrul unui dosar penal de furt calificat. Vineri, 16 ianuarie, acesta a fost prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău, față de acesta fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Totodată, față de cel de-al doilea bărbat de 38 de ani, bănuit de comiterea faptei, a fost emis un emis un mandat de arestare în lipsă, urmând a fi dat în urmărire.

Cei în cauză sunt bănuiți că la data de 29 noiembrie 2025 ar fi pătruns, prin efracție, într-un apartament din municipiul Zalău, de unde au sustras un seif de dimensiuni mici, în interiorul căruia se aflau mai multe bijuterii, sume de bani și documente, în valoare totală de aproximativ 80.000 de euro. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind efectuate cercetări în vederea identificării și depistării persoanelor, dar și pentru probarea activității infracționale.

În urma investigațiilor efectuate, în data de 15 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al specialiștilor criminaliști din cadrul IPJ Hunedoara, precum și al polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Lupeni, au descins la 3 locuințe din județul Hunedoara, unde a fost depistat bărbatul de 37 de ani, fața de care s-a emis un mandate de aducere, fiind condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și, ulterior, reținut pentru 24 de ore.

În vederea recuperării prejudiciului, organele de urmărire penală, au dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui apartament din județul Hunedoara, un autoturism și 5 conturi bancare.

Filmări din timpul furtului au apărut în spațiul public, îngreunând munca polițiștilor. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj atrage atenția asupra importanței colaborării responsabile cu organele de poliție și solicită persoanelor vătămate sau martorilor care dețin imagini ori informații privind comiterea unor fapte penale să le transmită de îndată exclusiv poliției și să nu le facă publice, direct sau indirect. Publicarea sau distribuirea acestor materiale poate compromite grav desfășurarea anchetei, oferind autorilor posibilitatea de a se sustrage urmăririi penale, de a distruge sau ascunde obiectele folosite la săvârșirea infracțiunii ori bunurile sustrase, ceea ce conduce la îngreunarea cercetărilor și administrarea probatoriului în cauză. Respectarea acestor recomandări este esențială pentru identificarea rapidă a autorilor și pentru desfășurarea eficientă a activităților de cercetare penală.

