Cartea profesorului László László va fi prezentată în sala festivă de la Colegiul Național „Silvania”

Cartea profesorului László László, apărută la Editura Caiete Silvane în acest an, va fi prezentată în sala festivă de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, joi, 4 decembrie, începând cu ora 17.

Volumul „Van egy álmom… Román-magyar történelmi és kulturális interferenciák” este varianta tradusă în limba maghiară a cărții „Visul meu… Interferențe istorice și culturale româno-maghiare” (Editura Caiete Silvane în anul 2019).

Despre volum va dialoga profesoara Szabó Katalin cu autorul în fața cititorilor.

László László este autor de studii și articole de istorie publicate în revistele „Caiete Silvane”, „Hepehupa”, în volume colective și în volume proprii.