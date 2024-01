Școlile din Zalău vor primi mobilier nou și echipamente digitale

Primăria Zalău a aplicat în vara anului trecut pentru un proiect care vizează dotarea a 25 de unități de învățământ din municipiu (10 grădinițe și 15 școli gimnaziale și licee) și trei secții din cadrul Clubului Sportiv Școlar din Zalău (CSS Zalău) cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale performante. Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), valoarea contractului de finanțare fiind de 27 milioane lei, Primăria Zalău contribuind cu suma de 9490 de lei. Prin intermediul acestui program vor beneficia de echipamente 25 de laboratoare de informatică, 438 de săli de clasă și de grupă vor fi echipate pentru organizarea în mediul virtual a activităților didactice, iar 290 de săli de clasă și de grupă vor fi mobilate. De asemenea, vor fi mobilate și vor beneficia de dotări 15 laboratoare de științe școlare, 15 cabinete școlare, 15 săli de sport, trei secții de sport ale CSS Zalău, 25 de cabinete de consiliere și asistență psiho-pedagogică, precum și trei ateliere de practică din cele trei licee tehnologice.

În prezent, Primăria Zalău se află în faza de licitații publice în vederea achiziționării pieselor de mobilier și a dotărilor cuprinse în cadrul proiectului, cea mai recentă postare din data de 26 ianuarie are în vedere achiziția de scaune pentru unitățile de învățământ din municipiul Zalău, valoarea estimată fiind de 158.817 lei. Proiectul se va încheia în cursul acestui an, astfel că începând cu noul an școlar elevii și liceenii din oraș vor avea la dispoziție condiții moderne pentru studiu.