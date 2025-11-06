Președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu: „În primul an al actualului mandat, am recepționat investiții în valoare de 380 milioane de lei”

Trecerea primului an din al doilea mandat al președintelui Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost marcat azi de prezentarea principalelor investiții realizate, a lucrărilor recepționate, dar și a proiectelor investiționale avute în vedere pentru dezvoltarea județului nostru. În ceea ce privește infrastructura rutieră, șeful administrației județene a declarat că au fost finalizate șapte investiții majore (60 de kilometri), în valoare de peste 300 de milioane de lei.

„Astăzi, aproape jumătate din rețeaua de drumuri județene este reabilitată. Acest lucru înseamnă legături mai rapide între localități, transport sigur și șanse mai mari pentru dezvoltarea comunităților noastre. Este un pas important spre un județ mai bine conectat și mai atractiv”, a precizat președintele.

Investiții masive în sănătate și educație

„În sănătate am continuat investițiile începute la Spitalul Județean de Urgență din Zalău în mandatul trecut și am reușit, în ultimul an, să finalizăm proiecte majore de aproape 30 milioane de lei”, a mai spus Dinu Iancu Sălăjanu. Unitatea de Primiri Urgențe a fost extinsă, modernizată și dotată printr-o investiție în valoare de 24 de milioane de lei, Ambulatoriul de Specialitate a fost extins și dotat cu aparatură modernă în valoare de peste patru milioane de lei, iar Secția de Neonatologie a fost dotată cu aparatură în valoare de peste 350.000 de lei. O altă investiție finalizată este cea privind transportul elevilor. Au fost cumpărate microbuze școlare pentru 51 de școli din județ, valoarea investiției fiind de 7,2 milioane de euro (cea mai avantajoasă investiție din țară).

Proiecte în derulare

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a 12 unități de învățământ din județ: 119 săli de clasă și 10 laboratoare de informatică, valoarea investițiilor fiind de 8,7 milioane de lei. În derulare este și programul investițional privind înființarea „HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj” – renovarea bibliotecilor comunale din Gâlgău, Șamșud și Dobrin, dar și dotarea cu echipamente IT a 30 de biblioteci din județ. Consiliul Județean Sălaj mai derulează în acest an 119 proiecte sociale recreative și de tineret implementate de ONG-uri și culte religioase (tabere pentru copii, competiții sportive, ateliere de meșteșuguri, programe de formare etc.), finanțarea fiind de aproximativ 500.000 de lei. În domeniul cultural, în acest an, prin programul privind protecția monumentelor istorice ale Sălajului, 13 monumente istorice au fost restaurate și consolidate, valoarea lucrărilor realizate fiind de 767.000 de lei.