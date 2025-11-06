Robot chirurgical la Spitalul Județean de Urgență din Zalău

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a anunțat începerea demersurilor pentru cumpărarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență din Zalău cu un robot chirurgical. O astfel de investiție, a precizat liderul administrației județene, este necesară pentru un act medical de înaltă precizie, pentru realizarea unor intervenții chirurgicale complexe. Anunțul a fost făcut după ce cunoscutul medic urolog Ionuț Juravle, cel care coordonează Secția de Urologie a Spitalului Județean de Urgență din Zalău, a obținut un rezultat profesional deosebit. Medicul a realizat, cu succes, prima sa operație cu sistemul chirurgical Da Vinci. Dinu Iancu Sălăjanu a avut deja o discuție cu managerul Spitalului Județean de Urgență din Zalău – Albert Rodica, cu directorul medical al unității spitalicești – medicul Alexandru Iliescu și cu șeful Secției de Oncologie – medicul Ionuț Juravle, totul din dorința de a găsi o soluție pentru cumpărarea robotului. Achiziția o va face Spitalul Județean cu sprijinul Consiliului Județean de Urgență din Zalău.

Share Whatsapp Email